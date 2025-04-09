Зеленський впевнений, що Трамп роздратований поведінкою Путіна

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Дональд Трамп розчарований тим, що Путін не дотримується умов 30-денного часткового припинення вогню та не виявляє бажання досягти повного миру.

Про це український лідер повідомив у коментарі "Суспільному".

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Трамп роздратований поведінкою Путіна

"Припинення вогню в Україні — це ідея Трампа. Ми розуміємо, що це як перший крок до закінчення війни. Він має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що роздратованість його більше, ніж ми уявляємо. Україна підтримує його план безумовно. А Путін робить все всупереч", — говорить президент.

Він також зазначив, що удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинуло 20 осіб, став справжнім шоком для американців.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що Україна готова купити великий пакет озброєння у США.

Крім того, український президент заявив, що у Харківській та Сумській областях російські війська продовжуватимуть спроби наступу.