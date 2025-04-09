Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова купити великий пакет озброєння у США. В ньому, зокрема, мають міститься системи ППО.

Про це пише видання Clash Report.

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Україна хоче і готова купити великий пакет зброї у США

"Ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть як гарантію безпеки. Як пов'язати нашу угоду з гарантією безпеки? Дуже просто", — сказав президент України.

Український лідер закликав надати Україні зброю за гроші. В пакет мають входити ППО та інші відповідні інструменти, які дуже потрібні для захисту від ударів Росії.

"Ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки. Ось воно все і пов'язане. І тоді, будь ласка, є угода, ми віддаємо гроші, відповідно хочете в цей фонд, хочете прямо вам заплатимо", — сказав він.

Зеленський також прокоментував нещодавню розмову з Трампом щодо цього питання:

"Я йому сказав по телефону. Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет".

Раніше стало відомо, що Україна й надалі може розраховувати на підтримку з боку НАТО. Зокрема, країни-члени Альянсу пообіцяли виділити у 2025 році 20 мільярдів євро на військову допомогу.

Крім того, премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер оголосив про надання нової допомоги на один мільярд євро.