Союзники по НАТО передадуть Україні 20 млрд євро у 2025 році

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Україна може і далі розраховувати на військову допомогу від НАТО. Зокрема, союзники по Альянсу пообіцяли надати у 2025 році 20 млрд євро.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час прес-конференції в Брюсселі, 2 квітня.

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"Союзники НАТО продовжують підтримувати Україну. За перші три місяці року союзники вже обіцяли понад 20 млрд євро на безпеку на 2025 рік. Наше командування у Вісбадені координує надання безпекової допомоги та навчання для України", — розповів генсек.

Він зазначив, що схвалює президента США Дональда Трампа за прорив і підтримує зусилля Вашингтона завершити війну в Україні справедливо. Крім того, підтримує зусилля Британії, Франції та інших країни щодо забезпечення тривалого миру, коли настане час.

Також Марк Рютте поінформував, що США не планують виводити війська з Європи, хоча розраховують, що європейці також активізуються, оскільки Вашингтон прагне більше зосередитися на Азії.

Нагадаємо, близько тижня тому президент Володимир Зеленський прокоментував можливість розміщення іноземного контингенту в Україні. Він заявив, що є країни, які активно підтримують це та є ті, хто проти.

Також ми писали, що новий аналіз Федеральної розвідувальної служби (BND) та Збройних сил Німеччини свідчить про те, що РФ бачить себе в системному конфлікті із Заходом. Ба більше, російський диктатор Володимир Путін готується до великої війни з НАТО.