Союзники по НАТО передадут Украине 20 млрд евро в 2025 году

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Украина может и дальше рассчитывать на военную помощь от НАТО. В частности, союзники по Альянсу пообещали предоставить в 2025 году 20 млрд евро.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе, 2 апреля.

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"Союзники НАТО продолжают поддерживать Украину. За первые три месяца года союзники уже обещали более 20 млрд евро на безопасность на 2025 год. Наше командование в Висбадене координирует предоставление помощи по безопасности и обучение для Украины", — рассказал генсек.

Он отметил, что одобряет президента США Дональда Трампа за прорыв и поддерживает усилия Вашингтона завершить войну в Украине справедливо. Кроме того, поддерживает усилия Британии, Франции и других страны по обеспечению длительного мира, когда наступит время.

Также Марк Рютте проинформировал, что США не планируют выводить войска из Европы, хотя рассчитывают, что европейцы также активизируются, поскольку Вашингтон стремится больше сосредоточиться на Азии.

Напомним, около недели назад президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность размещения иностранного контингента в Украине. Он заявил, что есть страны, которые активно поддерживают это и есть те, кто против.

Также мы писали, что новый анализ Федеральной разведывательной службы (BND) и Вооруженных сил Германии свидетельствует о том, что РФ видит себя в системном конфликте с Западом. Более того, российский диктатор Владимир Путин готовится к большой войне с НАТО.