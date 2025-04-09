Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить большой пакет вооружения у США. В нем, в частности, должны содержатся системы ПВО.

Об этом пишет издание Clash Report.

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Украина хочет и готова купить большой пакет оружия у США

"Мы не просили будущий пакет бесплатно. Мы на это рассчитываем даже как на гарантию безопасности. Как связать нашу сделку с гарантией безопасности? Очень просто", — сказал президент Украины.

Украинский лидер призвал предоставить Украине оружие за деньги. В пакет должны входить ПВО и другие соответствующие инструменты, которые очень нужны для защиты от ударов России.

"Мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано. И тогда, пожалуйста, есть соглашение, мы отдаем деньги, соответственно хотите в этот фонд, хотите прямо вам заплатим", — сказал он.

Зеленский также прокомментировал недавний разговор с Трампом по этому вопросу:

"Я ему сказал по телефону. Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30, и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет".

Ранее стало известно, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку со стороны НАТО. В частности, страны-члены Альянса пообещали выделить в 2025 году 20 миллиардов евро на военную помощь.

Кроме того, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил о предоставлении новой помощи на один миллиард евро.