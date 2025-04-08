Бельгія надасть Україні 1 мільярд євро допомоги — що відомо

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським оголосив про надання нової допомоги. Загальна сума становить один мільярд євро.

Про це повідомила кореспондентка Галина Остаповець в ефірі День.LIVE у вівторок, 8 квітня.

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Підсумки зустрічі Зеленського та де Вевера

Зустріч політиків продовжувалася більше, ніж було заплановано. Під час пресбрифінгу пролунало безліч заяв. Зокрема, цього року Бельгія виділить Україні допомоги на суму 1 мільярд євро та наступні роки також буде надавати таку ж суму. Кошти спрямують на військові потреби. Крім того, Бельгія зацікавлена в інвестиціях в український ВПК.

Прибув Барт де Вевер до України не сам, а з працівниками Міноборони.

Під час пресбрифінгу Зеленський заявив, що Україна вперше взяла в полон двох представників Китаю. Загалом їх відмічено шість. Глава держави закликав США звернути на це увагу.

"Ми взяли в полон китайських військових на території України. У бій вступили українці на Донеччині — Тарасівка та Білогорівка — з шістьма китайськими військовими, двоє в полоні", — розповів Зеленський.

За його словами, Україна має їхні документи — це громадяни Китаю.

Нагадаємо, Зеленський доручив главі МЗС України Андрію Сибізі негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай планує на це реагувати.

Крім того, глава держави повідомив, що під час "Коаліції охочих" однією з тем обговорень стане розміщення військового контингенту в Україні.