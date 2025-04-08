ЗСУ взяли у полон двох громадян Китаю — Зеленський

Українські військові під час завдання. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли у полон двох громадян Китаю. Вони воювали в складі російської армії.

Про це Зеленський розповів у Telegram у вівторок, 8 квітня.

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"Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України — на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані", — повідомив глава держави.

Також він зазначив, що є інформація про те, що таких громадян Китаю в підрозділах російської армії значно більше, ніж двоє. Наразі з'ясовуються всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи ЗСУ.

Зеленський додав, що він доручив главі МЗС України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай планує на це реагувати.

"Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі — це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", — наголосив лідер України.

Раніше ми писали про те, що воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли в полон двох росіян на Курщині.

Крім того, також у березні в Курській області військові ЗСУ взяли в полон ще п'ятьох росіян.