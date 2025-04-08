Бельгия предоставит Украине 1 миллиард евро помощи — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о предоставлении новой помощи. Общая сумма составляет один миллиард евро.

Об этом сообщила корреспондентка Галина Остаповец в эфире День.LIVE во вторник, 8 апреля.

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Итоги встречи Зеленского и де Вевера

Встреча политиков продолжалась больше, чем было запланировано. Во время пресс-брифинга прозвучало множество заявлений. В частности, в этом году Бельгия выделит Украине помощи на сумму один миллиард евро и в последующие годы также будет предоставлять такую же сумму. Средства направят на военные нужды, кроме того, Бельгия заинтересована в инвестициях в украинский ВПК.

Прибыл Барт де Вевер в Украину не сам, а с работниками Минобороны.

Во время пресс-брифинга Зеленский заявил, что Украина впервые взяла в плен двух представителей Китая. Всего их отмечено шесть. Глава государства призвал США обратить на это внимание.

"Мы взяли в плен китайских военных на территории Украины. В бой вступили украинцы в Донецкой области — Тарасовка и Белогоровка — с шестью китайскими военными, двое в плену", — рассказал Зеленский.

По его словам, Украина имеет их документы — это граждане Китая.

Напомним, Зеленский поручил главе МИД Украины Андрею Сибиги немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай планирует на это реагировать.

Кроме того, глава государства сообщил, что во время "Коалиции желающих" одной из тем обсуждений станет размещение военного контингента в Украине.