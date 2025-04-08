Зеленський сказав, що обговорюватимуть під час "Коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з премʼєром Бельгії 8 квітня. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розповів, що обговорюватимуть під час "Коаліції охочих". За його словами, сторони говоритимуть про розміщення військового контингенту в Україні.

Про це глава держави заявив під час брифінгу з премʼєром Бельгії 8 квітня, повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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За словами лідера України, під час зустрічі "Коаліції охочих", яка відбудеться в четвер, сторони обговорюватимуть розміщення військового контингенту в Україні.

Крім того, Зеленський анонсував нову зустріч у форматі "Рамштайн". На порядку денному — системи Patriot та ППО.

Своєю чергою прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що його країна вже цьогоріч виділить Україні 1 млрд євро, а також по 1 млн наступними роками.

Зокрема, Брюссель готовий передати на запчастини два винищувачі F-16, ще 2 літаки — наступного року. Крім цього, Бельгія може взяти участь у розміщенні військового контингенту в Україні, якщо таке рішення буде ухвалено, та долучиться до інвестування в український ВПК.

Нагадаємо, що нещодавно була змістовна зустріч України, Франції та Британії щодо розміщення миротворців на території України.

Водночас начальники штабів Збройних сил Франції та Британії вважають, що зараз ще зарано обговорювати деталі щодо контингенту.