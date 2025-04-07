План щодо контингенту в Україні — у Британії розкрили деталі

Тьєррі Буркхардт та Ентоні Радакін. Фото: X/Тьєррі Буркхардт

Зараз ще зарано обговорювати деталі стосовно контингенту. Для цього потрібно чітко розуміти, які умови миру будуть в Україні.

Про це повідомили начальники штабів збройних сил Франції та Британії — генерал Тьєррі Буркхардт та адмірал Ентоні Радакін — в ефірі телемарафону.

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Що відомо про план щодо контингенту в Україні

За їхніми словами, наразі триває підготовка до розгляду різних варіантів цих умов, а сам план охоплює дуже широкий спектр. Йдеться про прогнозування залучення різних компонентів як у повітряному, так і в наземному та морському просторах.

Буркхардт нагадав, що президент Володимир Зеленський висловив подяку Франції та Британії за надану підтримку. Водночас він звернувся і до 30 інших держав, що об'єдналися в "Коаліцію рішучих".

"Зараз говорити про план зарано, тому що потрібно знати, якими саме будуть умови миру. Але ми як військові вже наперед готуємося вирішувати різні варіанти цих умов. З усіх наших бесід з українськими співрозмовниками ми бачимо, що Україна хоче миру, тому Росія повинна зупинити свою агресію", — сказав Буркхардт.

У відповідь на запитання, чи включає цей план сухопутні, морські та повітряні сили, Радакін сказав: "Безумовно. Йдеться про те, щоб дати Україні можливість розпочати нове життя як мирна країна, розвивати всі сфери мирного існування, зміцнювати економіку, забезпечувати безпеку в небі, на морі та на кордонах, аби люди в Україні почувалися впевнено і мали надію на своє майбутнє. Це те, над чим ми працюємо як військові".

Буркхардт своєю чергою зауважив, що план щодо контингенту є дуже загальним поняттям.

"Мова про прогнозування щодо залучення різних компонентів, і в повітряному просторі, і в наземному, і морському. Йдеться також про відновлення Збройних сил в повному обсязі та нарощення потенціалів, тому що саме це є найсильнішою гарантією країни — ЗСУ й ми про це також говорили. Метою є надання Україні впевненості, щоб ваша держава могла знову жити", — розповів Буркхардт.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна розглядає пацифістський шлях до гарантування безпеки Україні. Відтак, Макрон пропонує розмістити міжнародний контингент у стабільних регіонах.

Крім того, прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити британських військових до України як миротворців.