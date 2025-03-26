Як будуть діяти миротворчі місії в Україні — пояснення Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Франція розглядає пацифістський шлях до гарантування безпеки Україні. Президент країни Емманюель Макрон пропонує розмістити міжнародний контингент у стабільних регіонах.

Про це лідер Франції заявив під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським.

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"Це може бути миротворча операція з мандатом ООН. Але коли ми говоримо про контингент, не йдеться про лінію фронту. Бо лінія буде проведена за результатами мирних переговорів", — пояснив Макрон.

Президент Франції підкреслив, що завтра відбудеться обговорення механізму контролю за дотриманням перемир'я між Росією та Україною. Також планується розгляд питання про склад контингенту, який виконуватиме завдання на лінії зіткнення.

Він додав, розроблений механізм почне діяти відразу після встановлення режиму припинення вогню.

"Але коли ми будемо про контингент reinsurance, забезпечення гарантій безпеки. Ми кажемо, якщо у Росії з'явиться через 3-5 років завоювати Україну, щоб не повторити помилки минулого. Що ми зробимо для України? Ми будемо працювати, щоб посилити її армію", — зауважив він.

Макрон одразу роз'яснив, що під терміном "reinsurance" розуміється розміщення контингентів на базах в Україні, які будуть готові підтримувати ділянки другого ешелону у мирній зоні.

"Вони не будуть на лінії фронту, але будуть значними силами стримування в стратегічних місцях. Вони зможуть навчати військових України, забезпечувати певну логістику. І це сигнал, що якщо буде нова атака проти України, то будуть атаковані не лише ЗСУ, а також наш розгорнутий контингент", — пояснив президент.

Він зазначив, що у випадку прямого конфлікту міжнародний контингент отримуватиме накази від генеральних штабів своїх держав. Хоча ці сили не будуть розміщені на передовій, їхня роль полягає в забезпеченні безпеки на території України.

"Це пацифістський підхід. І єдина, хто може занурити цю ситуацію в конфлікт, це Росія, якщо знову задумає піти на агресію. Ось чіткі рамки, в яких ми зараз просуваємося. Вихідним текстом буде франко-британський текст, і потім в рамках цього тексту ми будемо брати на себе зобов'язання. Ці карти будуть на руках у європейців та українців на момент переговорів", — підсумував Макрон.

Нагадаємо, що під час пресконференції Макрон оголосив про новий пакет військової підтримки для України на суму 2 мільярди євро.

Крім того, він заявив, що світ перебуває на вирішальному етапі припинення війни, яку розв'язала Росія. Він також підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо пришвидшення цього процесу.