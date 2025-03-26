Как будут действовать миротворческие миссии в Украине — объяснение Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Франция рассматривает пацифистский путь к обеспечению безопасности Украины. Президент страны Эмманюэль Макрон предлагает разместить международный контингент в стабильных регионах.

Об этом лидер Франции заявил во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Это может быть миротворческая операция с мандатом ООН. Но когда мы говорим о контингенте, речь не идет о линии фронта. Потому что линия будет проведена по результатам мирных переговоров", — пояснил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что завтра состоится обсуждение механизма контроля за соблюдением перемирия между Россией и Украиной. Также планируется рассмотрение вопроса о составе контингента, который будет выполнять задачи на линии соприкосновения.

Он добавил, разработанный механизм начнет действовать сразу после установления режима прекращения огня.

"Но когда мы будем о контингенте reinsurance, обеспечение гарантий безопасности. Мы говорим, если у России появится через 3-5 лет завоевать Украину, чтобы не повторить ошибки прошлого. Что мы сделаем для Украины? Мы будем работать, чтобы усилить ее армию", — отметил он.

Макрон сразу разъяснил, что под термином "reinsurance" понимается размещение контингентов на базах в Украине, которые будут готовы поддерживать участки второго эшелона в мирной зоне.

"Они не будут на линии фронта, но будут значительными силами сдерживания в стратегических местах. Они смогут обучать военных Украины, обеспечивать определенную логистику. И это сигнал, что если будет новая атака против Украины, то будут атакованы не только ВСУ, а также наш развернутый контингент", — пояснил президент.

Он отметил, что в случае прямого конфликта международный контингент будет получать приказы от генеральных штабов своих государств. Хотя эти силы не будут размещены на передовой, их роль заключается в обеспечении безопасности на территории Украины.

"Это пацифистский подход. И единственная, кто может погрузить эту ситуацию в конфликт, это Россия, если снова задумает пойти на агрессию. Вот четкие рамки, в которых мы сейчас продвигаемся. Исходным текстом будет франко-британский текст, и потом в рамках этого текста мы будем брать на себя обязательства. Эти карты будут на руках у европейцев и украинцев на момент переговоров", — подытожил Макрон.

Напомним, что во время пресс-конференции Макрон объявил о новом пакете военной поддержки для Украины на сумму 2 миллиарда евро.

Кроме того, он заявил, что мир находится на решающем этапе прекращения войны, которую развязала Россия. Он также поддержал инициативу президента США Дональда Трампа по ускорению этого процесса.