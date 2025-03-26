Макрон підтримав дії Трампа щодо закінчення війни в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що світ перебуває на вирішальному етапі припинення війни, яку розв'язала Росія. Він також підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо пришвидшення цього процесу.

Про це лідер Франції заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

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Еммануель Макрон висловив підтримку мирним ініціативам, зокрема тим, що запропонував президент США Дональд Трамп.

"Я вітаю ініціативу президента Трампа, яка спрямована на якнайшвидше скорочення і припинення бойових дій у тій послідовності, яка могла б допомогти нам досягти міцного та тривалого миру, який гарантує безпеку України та континенту", — заявив Макрон.

Крім того, він нагадав давні слова президента Росії Володимира Путіна.

"Я пам’ятаю, коли у 2019 році у вас була дискусія з Путіним та Меркель, і вже тоді я відчув — ви будете боротися за мир", — сказав Макрон.

На цьому президент Франції завершив свою загальну промову під час пресконференції.

Нагадаємо, що під час пресконференції Макрон оголосив про новий пакет військової підтримки для України на суму 2 мільярди євро.

Крім того, раніше Зеленський на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік також підтвердив зустріч з Емманюелем Макроном.