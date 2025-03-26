Макрон поддержал действия Трампа по окончанию войны в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что мир находится на решающем этапе прекращения войны, которую развязала Россия. Он также поддержал инициативу президента США Дональда Трампа по ускорению этого процесса.

Об этом лидер Франции заявил во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Эммануэль Макрон выразил поддержку мирным инициативам, в частности тем, что предложил президент США Дональд Трамп.

"Я приветствую инициативу президента Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и прекращение боевых действий в той последовательности, которая могла бы помочь нам достичь прочного и длительного мира, который гарантирует безопасность Украины и континента", — заявил Макрон.

Кроме того, он напомнил давние слова президента России Владимира Путина.

"Я помню, когда в 2019 году у вас была дискуссия с Путиным и Меркель, и уже тогда я почувствовал — вы будете бороться за мир", — сказал Макрон.

На этом президент Франции завершил свою общую речь во время пресс-конференции.

Напомним, что во время пресс-конференции Макрон объявил о новом пакете военной поддержки для Украины на сумму 2 миллиарда евро.

Кроме того, ранее Зеленский на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик также подтвердил встречу с Эмманюэлем Макроном.