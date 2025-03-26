Франція передає новий пакет допомоги Україні 26 березня

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У середу, 26 березня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про новий пакет військової підтримки для України на суму 2 мільярди євро. Це сталося після зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським.

Про він сказав під час спільної пресконференції за підсумками переговорів із Зеленським.

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Як зазначив Макрон, до нового пакета допомоги увійдуть критично важливі засоби для оборони. А саме, Україна отримає:

протитанкові ракети MILAN;

засоби ППО;

ракети MICA;

ракети для авіації (оснащення літаків Mirage);

ракети наземного захисту Mistral;

бронемашини AMX-10RC;

боєприпаси, включно з дистанційно керованими.

Також пакет передбачає виробництво техніки в Україні у співпраці з європейськими оборонними підприємствами.

Нагадаємо, що ми повідомляли про те, сьогодні, 26 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа.

Крім того, раніше Зеленський на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік також підтвердив зустріч з Емманюелем Макроном.