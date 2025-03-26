Франция передает новый пакет помощи Украине 26 марта

Франция выделяет новый пакет помощи Украине — что в него вошло
В среду, 26 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новом пакете военной поддержки для Украины на сумму 2 миллиарда евро. Это произошло после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским.
Что известно о новом пакете помощи от Франции
Как отметил Макрон, в новый пакет помощи войдут критически важные средства для обороны. А именно, Украина получит:
- противотанковые ракеты MILAN;
- средства ПВО;
- ракеты MICA;
- ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);
- ракеты наземной защиты Mistral;
- бронемашины AMX-10RC;
- боеприпасы, включая дистанционно управляемые.
Также пакет предусматривает производство техники в Украине в сотрудничестве с европейскими оборонными предприятиями.
Напомним, что мы сообщали о том, сегодня, 26 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.
Кроме того, ранее Зеленский на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик также подтвердил встречу с Эмманюэлем Макроном.
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