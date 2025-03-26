Франция передает новый пакет помощи Украине 26 марта

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

В среду, 26 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новом пакете военной поддержки для Украины на сумму 2 миллиарда евро. Это произошло после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским.

Читайте также:

Что известно о новом пакете помощи от Франции

Как отметил Макрон, в новый пакет помощи войдут критически важные средства для обороны. А именно, Украина получит:

противотанковые ракеты MILAN;

средства ПВО;

ракеты MICA;

ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);

ракеты наземной защиты Mistral;

бронемашины AMX-10RC;

боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Также пакет предусматривает производство техники в Украине в сотрудничестве с европейскими оборонными предприятиями.

Напомним, что мы сообщали о том, сегодня, 26 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.

Кроме того, ранее Зеленский на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик также подтвердил встречу с Эмманюэлем Макроном.