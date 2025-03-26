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Франция выделяет новый пакет помощи Украине — что в него вошло

26 марта 2025 20:57
Анастасия Писаненко - редактор
Франция передает новый пакет помощи Украине 26 марта
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
Анастасия Писаненко - редактор

В среду, 26 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новом пакете военной поддержки для Украины на сумму 2 миллиарда евро. Это произошло после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским.

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Как отметил Макрон, в новый пакет помощи войдут критически важные средства для обороны. А именно, Украина получит:

  • противотанковые ракеты MILAN;
  • средства ПВО;
  • ракеты MICA;
  • ракеты для авиации (оснащение самолетов Mirage);
  • ракеты наземной защиты Mistral;
  • бронемашины AMX-10RC;
  • боеприпасы, включая дистанционно управляемые.

Также пакет предусматривает производство техники в Украине в сотрудничестве с европейскими оборонными предприятиями.

Напомним, что мы сообщали о том, сегодня, 26 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж.

Кроме того, ранее Зеленский на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик также подтвердил встречу с Эмманюэлем Макроном.

Франция Эммануэль Макрон военная помощь Украина Париж
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