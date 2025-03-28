Миротворча місія в Україні - де їх розташують

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Україна активно працює над створенням миротворчого контингенту. Він може бути задіяний на суші, у повітрі та на морі.

Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу у четвер, 27 березня.

Читайте також:

Де розташують миротворців в Україні

За словами Тихого, ключову роль у цьому процесі відіграватимуть США. Водночас йдеться не про безпосередню участь американських військових, а про політичне лідерство, фінансову підтримку та технічну допомогу. Саме ці фактори мають стати основою для реалізації миротворчої ініціативи.

Наразі тривають дискусії щодо низки важливих питань: які країни готові направити свої сили, у яких форматах діятиме місія, якою буде її реакція у разі атаки, де розмістять бази та коли розпочнеться реалізація цього плану.

Найголовніше питання — як інтегрувати миротворчу місію в реалії війни, що триває.

Нагадаємо, що раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна розглядає пацифістський шлях до гарантування безпеки Україні. Відтак, Макрон пропонує розмістити міжнародний контингент у стабільних регіонах.

Крім того, прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити британських військових до України як миротворців.