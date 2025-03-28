Миротворческая миссия в Украине — где их расположат

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Украина активно работает над созданием миротворческого контингента. Он может быть задействован на суше, в воздухе и на море.

Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга в четверг, 27 марта.

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По словам Тихого, ключевую роль в этом процессе будут играть США. В то же время речь идет не о непосредственном участии американских военных, а о политическом лидерстве, финансовой поддержке и технической помощи. Именно эти факторы должны стать основой для реализации миротворческой инициативы.

Сейчас продолжаются дискуссии по ряду важных вопросов: какие страны готовы направить свои силы, в каких форматах будет действовать миссия, какой будет ее реакция в случае атаки, где разместят базы и когда начнется реализация этого плана.

Самый главный вопрос — как интегрировать миротворческую миссию в реалии продолжающейся войны.

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна рассматривает пацифистский путь к обеспечению безопасности Украины. Следовательно, Макрон предлагает разместить международный контингент в стабильных регионах.

Кроме того, премьер Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину в качестве миротворцев.