Стармер заявив про готовність відправити британських військових до України на роки

Британські військові. Ілюстративне фото: PA

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити британських військових до України як миротворців. Вони потрібні для збереження мирної угоди та стримування Росії.

Про це повідомляє The Times.

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Видання зазначає, що керівники оборонних відомств країн, які входять до так званої "коаліції охочих", зберуться у четвер у Лондоні, щоб детально обговорити можливе розміщення миротворчих сил.

За інформацією The Times, Велика Британія разом із Францією, Туреччиною, Канадою та Австралією розглядають можливість відправки в Україну до 30 тисяч військовослужбовців. Крім того, інші країни планують підтримати місію, надаючи озброєння та матеріально-технічне забезпечення.

"Це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки. Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії", — сказав співрозмовник медіа.

Раніше Велика Британія заявляла про плани розгорнути в Україні західний миротворчий контингент чисельністю понад 10 тисяч осіб.

Також прем'єр-міністр Британії Кір Стармер повідомляв, що Україна потребує надійних гарантій безпеки.