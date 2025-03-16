Скільки миротворців можуть відправити в Україну — Стармер відповів

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Велика Британія оголосила про плани розгорнути в Україні західний миротворчий контингент чисельністю понад 10 тисяч осіб. Також для стримування Росії низка країн зголосились надати зброю, логістичну та розвідувальну підтримку місії.

Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер на зустрічі "коаліції охочих", пише The Times в неділю, 16 березня.

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Кір Стармер під час зустрічі обговорив плани щодо розміщення понад 10 тисяч військовослужбовців західних миротворчих сил в Україні. Крім того, 35 країн заявили про готовність надати необхідну зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку для місії.

Прем'єр Великої Британії зазначив, що Путіну доведеться сісти за стіл переговорів. Він наголосив, що варварські напади на Україну мають припинитись.

"Зараз настав час почати обговорення механізму управління та моніторингу повного припинення вогню та погодитися на серйозні переговори щодо не просто паузи, а тривалого миру, підкріпленого надійними механізмами безпеки через нашу "коаліцію охочих", — сказав політик.

Стармер також повідомив, що дії, які зможуть вживати миротворчі сили, буде предметом обговорення між військовими начальниками під час майбутньої зустрічі. Наразі ж тривають обговорення щодо того, що "коаліція охочих" зможе надати.

Нагадаємо, раніше Кір Стармер заявив, що Росія має припинити атакувати Україну. Російський диктатор повинен зробити це, якщо він "серйозно налаштований на мир".

Також прем'єр-міністр Великої Британії обговорив з іншими лідерами те, як можна тиснути на Росію. Стармер переконаний, що лише силою можна примусити РФ сісти за стіл переговорів.