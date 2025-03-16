Сколько миротворцев могут отправить в Украину — Стармер ответил

Премьер-министр Британии Кир Стармер. Фото: Reuters

Великобритания объявила о планах развернуть в Украине западный миротворческий контингент численностью более 10 тысяч человек. Также для сдерживания России ряд стран согласились предоставить оружие, логистическую и разведывательную поддержку миссии.

Об этом заявил британский премьер Кир Стармер на встрече "коалиции желающих", пишет The Times в воскресенье, 16 марта.

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Кир Стармер во время встречи обсудил планы по размещению более 10 тысяч военнослужащих западных миротворческих сил в Украине. Кроме того, 35 стран заявили о готовности предоставить необходимое оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку для миссии.

Премьер Великобритании отметил, что Путину придется сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что варварские нападения на Украину должны прекратиться.

"Сейчас пришло время начать обсуждение механизма управления и мониторинга полного прекращения огня и согласиться на серьезные переговоры по не просто паузе, а длительного мира, подкрепленного надежными механизмами безопасности через нашу коалицию желающих", — сказал политик.

Стармер также сообщил, что действия, которые смогут принимать миротворческие силы, будет предметом обсуждения между военными начальниками во время предстоящей встречи. Сейчас же продолжаются обсуждения относительно того, что "коалиция желающих" сможет предоставить.

Напомним, ранее Кир Стармер заявил, что Россия должна прекратить атаковать Украину. Российский диктатор должен сделать это, если он "серьезно настроен на мир".

Также премьер-министр Великобритании обсудил с другими лидерами то, как можно осуществлять давление на Россию. Стармер убежден, что только силой можно заставить РФ сесть за стол переговоров.