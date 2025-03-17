Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину на годы

Британские военные. Иллюстративное фото: PA

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину в качестве миротворцев. Они нужны для сохранения мирного соглашения и сдерживания России.

Об этом сообщает The Times.

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Издание отмечает, что руководители оборонных ведомств стран, которые входят в так называемую "коалицию желающих", соберутся в четверг в Лондоне, чтобы детально обсудить возможное размещение миротворческих сил.

По информации The Times, Великобритания вместе с Францией, Турцией, Канадой и Австралией рассматривают возможность отправки в Украину до 30 тысяч военнослужащих. Кроме того, другие страны планируют поддержать миссию, предоставляя вооружение и материально-техническое обеспечение.

"Это будет долгосрочное обязательство, мы говорим о годах. Столько, сколько нужно для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", — сказал собеседник медиа.

Ранее Великобритания заявляла о планах развернуть в Украине западный миротворческий контингент численностью более 10 тысяч человек.

Также премьер-министр Британии Кир Стармер сообщал, что Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности.