План по контингенту в Украине — в Британии раскрыли детали

Тьерри Буркхардт и Энтони Радакин. Фото: X/Тьерри Буркхардт

Сейчас еще рано обсуждать детали относительно контингента. Для этого нужно четко понимать, какие условия мира будут в Украине.

Об этом сообщили начальники штабов вооруженных сил Франции и Великобритании генерал Тьерри Буркхардт и адмирал Энтони Радакин в эфире телемарафона.

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Что известно о плане по контингенту в Украине

По их словам, сейчас идет подготовка к рассмотрению различных вариантов этих условий, а сам план охватывает очень широкий спектр. Речь идет о прогнозировании привлечения различных компонентов как в воздушном, так и в наземном и морском пространствах.

Буркхардт напомнил, что президент Владимир Зеленский выразил благодарность Франции и Великобритании за оказанную поддержку. В то же время он обратился и к 30 другим государствам, объединившимся в "Коалицию решительных".

"Сейчас говорить о плане рано, потому что нужно знать, какими именно будут условия мира. Но мы как военные уже наперед готовимся решать различные варианты этих условий. Из всех наших бесед с украинскими собеседниками, мы видим, что Украина хочет мира, поэтому Россия должна остановить свою агрессию", — сказал Буркхардт.

В ответ на вопрос, включает ли этот план сухопутные, морские и воздушные силы, Радакин сказал: "Безусловно. Речь идет о том, чтобы дать Украине возможность начать новую жизнь как мирная страна, развивать все сферы мирного существования, укреплять экономику, обеспечивать безопасность в небе, на море и на границах, чтобы люди в Украине чувствовали себя уверенно и имели надежду на свое будущее. Это то, над чем мы работаем как военные".

Буркхардт в свою очередь отметил, что план по контингенту является очень общим понятием.

"Речь о прогнозировании по привлечению различных компонентов, и в воздушном пространстве, и в наземном, и морском. Речь идет также о восстановлении Вооруженных сил в полном объеме и наращивании потенциалов, потому что именно это является сильнейшей гарантией страны — ВСУ и мы об этом также говорили. Целью является предоставление Украине уверенности, чтобы ваше государство могло снова жить", — рассказал Буркхардт.

Напомним, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна рассматривает пацифистский путь к обеспечению безопасности Украины. Следовательно, Макрон предлагает разместить международный контингент в стабильных регионах.

Кроме того, премьер Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину в качестве миротворцев.