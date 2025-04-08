Зеленский сказал, что будут обсуждать во время "Коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьером Бельгии 8 апреля. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будут обсуждать во время "Коалиции желающих". По его словам, стороны будут говорить о размещении военного контингента в Украине.

Об этом глава государства заявил во время брифинга с премьером Бельгии 8 апреля, сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам лидера Украины, во время встречи "Коалиции желающих", которая состоится в четверг, стороны будут обсуждать размещение военного контингента в Украине.

Кроме того, Зеленский анонсировал новую встречу в формате "Рамштайн". На повестке дня — системы Patriot и ПВО.

В свою очередь премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что его страна уже в этом году выделит Украине 1 млрд евро, а также по 1 млн в последующие годы.

В частности, Брюссель готов передать на запчасти два истребителя F-16, еще два самолета — в следующем году. Кроме этого, Бельгия может принять участие в размещении военного контингента в Украине, если такое решение будет принято, и присоединится к инвестированию в украинский ВПК.

Напомним, что недавно была содержательная встреча Украины, Франции и Великобритании по размещению миротворцев на территории Украины.

В то же время начальники штабов Вооруженных сил Франции и Великобритании считают, что сейчас еще рано обсуждать детали относительно контингента.