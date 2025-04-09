Наступ РФ на Сумщину та Харківщину — Зеленський прокоментував ризик

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У Харківській та Сумській областях російські війська продовжуватимуть спроби наступу. Зараз українські військові докладають зусиль, щоб не дати окупантам змоги зібрати необхідні сили для атаки.

Про це сказав український лідер в коментарі "Суспільному".

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"На сьогодні понад 67 тисяч військових РФ знаходиться на Курському напрямку. Вони закінчували це переміщення для наступу на Сумський напрямок. Треба було трішки змінити їхні плани. Відповідно, були кроки в Курській області, де вона межує з Бєлгородським напрямком", — розповів президент.

За його словами, відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати росіянам наступальний "кулак" у тому виді, на який вони розраховували.

Український лідер додав, що на цих напрямках відбувається багато атак. Найбільше атак зазвичай фіксується саме на цьому напрямку.

Росіяни не змінили своїх планів щодо наступальних дій на Сході України, зазначає Володимир Зеленський.

"Вважаємо, що плани вони не змінили — Сумський, Харківський, Запорізький напрямки. Про Схід вони не забувають. Це вихід на кордони Донецької й Луганської областей. Це і був їхній задум із самого початку війни. Вони дуже намагаються це зробити. Ми не бачимо там сьогодні у них достатніх сил, на сході й на Запорізькому напрямку. На Харківському і Сумському будуть ще спроби", — сказав він.

За словами Зеленського, найбільші досягнення російської армії мали місце в листопаді 2024 року.

"Найшвидше просування. Після цього втрати дуже сильно зростають, просування почало знижуватися. Ми вважаємо, що це момент, коли запрацювало все в повному обсязі. І Курськ, і все запрацювало краще з нашого боку", — говорить президент.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підтвердив активізацію бойових дій на Сумщині та Харківщині. Російська армія посилила наступальну активність.

Нагадаємо, що раніше Секретар комітету Ради з питань нацбезпеки розповів, коли російські окупанти будуть готові до нового наступу. На його думку, наступ РФ можливий не раніше середини або кінця літа 2025 року.