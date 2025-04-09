Наступление РФ на Сумскую и Харьковскую области - Зеленский прокомментировал риск

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В Харьковской и Сумской областях российские войска будут продолжать попытки наступления. Сейчас украинские военные прилагают усилия, чтобы не дать оккупантам возможность собрать необходимые силы для атаки.

Об этом сказал украинский лидер в комментарии "Суспільному".

Реклама

Читайте также:

Зеленский прокомментировал наступление РФ на Сумскую и Харьковскую области

"На сегодня более 67 тысяч военных РФ находится на Курском направлении. Они заканчивали это перемещение для наступления на Сумское направление. Надо было немного изменить их планы. Соответственно, были шаги в Курской области, где она граничит с Белгородским направлением", — рассказал президент.

По его словам, соответствующие шаги были сделаны нашими воинами, что растянуло и не дало сформировать россиянам наступательный "кулак" в том виде, на который они рассчитывали

Украинский лидер добавил, что на этих направлениях происходит много атак. Больше всего атак обычно фиксируется именно на этом направлении.

Россияне не изменили своих планов относительно наступательных действий на Востоке Украины, отмечает Владимир Зеленский.

"Считаем, что планы они не изменили — Сумское, Харьковское, Запорожское направления. О Востоке они не забывают. Это выход на границы Донецкой и Луганской областей. Это и был их замысел с самого начала войны. Они очень стараются это сделать. Мы не видим там сегодня у них достаточных сил, на востоке и на Запорожском направлении. На Харьковском и Сумском будут еще попытки", — сказал он.

По словам Зеленского, наибольшие достижения российской армии имели место в ноябре 2024 года.

"Самое быстрое продвижение. После этого потери очень сильно растут, продвижение начало снижаться. Мы считаем, что это момент, когда заработало все в полном объеме. И Курск, и все заработало лучше с нашей стороны", — говорит президент.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил активизацию боевых действий на Сумщине и Харьковщине. Российская армия усилила наступательную активность.

Напомним, что ранее Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности рассказал, когда российские оккупанты будут готовы к новому наступлению. По его мнению, наступление РФ возможно не раньше середины или конца лета 2025 года.