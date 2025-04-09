Зеленский уверен, что Трамп раздражен поведением Путина

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что американский лидер Дональд Трамп разочарован тем, что Путин не соблюдает условия 30-дневного частичного прекращения огня и не проявляет желания достичь полного мира.

Об этом украинский лидер сообщил в комментарии "Суспільному".

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Трамп раздражен поведением Путина

"Прекращение огня в Украине — это идея Трампа. Мы понимаем, что это как первый шаг к окончанию войны. Он имеет интерес к этому шагу. Поэтому я думаю, что раздраженность его больше, чем мы представляем. Украина поддерживает его план безусловно. А Путин делает все вопреки", — говорит президент.

Он также отметил, что удар по Кривому Рогу, в результате которого погибло 20 человек, стал настоящим шоком для американцев.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что Украина готова купить большой пакет вооружения у США.

Кроме того, украинский Президент заявил, что в Харьковской и Сумской областях российские войска будут продолжать попытки наступления.