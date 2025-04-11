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Спецпредставитель Трампа Уиткофф провел первую встречу в РФ

11 апреля 2025 15:53
Евгения Брюховецкая - редактор
Визит Уиткоффа в РФ — спецпосланник Трампа встретился с представителем Путина
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в пятницу, 11 апреля, прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Там он встретился со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом пишут российские СМИ.

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Известно, что Уиткофф сегодня прилетел в Санкт-Петербург. По данным российских СМИ, он провел там встречу с переговорщиком от РФ, председателем российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Как долго длилась встреча и темы разговора не раскрываются. В то же время в городе находится и сам Путин.

Как писало ранее издание Axios, сегодня Уиткофф встретится с главой Кремля и должен передать послание Трампа. Он установил срок для завершения войны в Украине, а иначе пригрозил новыми санкциями.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Трамп разочарован из-за несоблюдения Путиным прекращения огня в Украине.

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