Визит Уиткоффа в РФ — спецпосланник Трампа встретился с представителем Путина

Спецпредставитель Трампа Уиткофф провел первую встречу в РФ
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в пятницу, 11 апреля, прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Там он встретился со спецпредставителем российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.
Об этом пишут российские СМИ.
Уиткофф в России
Известно, что Уиткофф сегодня прилетел в Санкт-Петербург. По данным российских СМИ, он провел там встречу с переговорщиком от РФ, председателем российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
Как долго длилась встреча и темы разговора не раскрываются. В то же время в городе находится и сам Путин.
Как писало ранее издание Axios, сегодня Уиткофф встретится с главой Кремля и должен передать послание Трампа. Он установил срок для завершения войны в Украине, а иначе пригрозил новыми санкциями.
Недавно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Трамп разочарован из-за несоблюдения Путиным прекращения огня в Украине.
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