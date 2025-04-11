Трамп назвав дедлайн для Путіна в завершенні війни

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп визначив дедлайн для російського диктатора Володимира Путіна щодо встановлення миру в Україні. Для цього в нього є час до кінця квітня цього року.

Про це пише Axios у п'ятницю, 11 квітня.

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Видання з посиланням на власні джерела пише, що у разі, якщо до кінця квітня Росія та Україна не досягнуть домовленості про припинення вогню, адміністрація Трампа готова запровадити нові санкції проти Росії.

Їх введуть виконавчим указом президента США або рішенням Конгресу, однак в другому випадку на це піде значно більше часу.

У матеріалі йдеться, що цей ультиматум очільнику Кремля може передати спецпосланник Трампа Стів Віткофф, який сьогодні прибув до Росії та планує зустріч з Путіним.

Раніше Axios писало, що у Москві Віткофф обговорить з Путіним припинення вогню в Україні.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп розчарований через недотримання Путіним умов 30-денного часткового припинення вогню в Україні.