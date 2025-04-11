Трамп назвал дедлайн для Путина в завершении войны

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп определил дедлайн для российского диктатора Владимира Путина по установлению мира в Украине. Для этого у него есть время до конца апреля этого года.

Об этом пишет Axios в пятницу, 11 апреля.

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Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что в случае, если до конца апреля Россия и Украина не достигнут договоренности о прекращении огня, администрация Трампа готова ввести новые санкции против России.

Их введут исполнительным указом президента США или решением Конгресса, однако во втором случае на это уйдет значительно больше времени.

В материале говорится, что этот ультиматум главе Кремля может передать спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который сегодня прибыл в Россию и планирует встречу с Путиным.

Ранее Axios писало, что в Москве Уиткофф обсудит с Путиным прекращение огня в Украине.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп разочарован из-за несоблюдения Путиным условий 30-дневного частичного прекращения огня в Украине.