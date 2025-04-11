Віткофф зустрінеться з Путіним — говоритимуть про Україну

Віткофф їде в Росію для зустрічі з Путіним — про що говоритимуть
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф їде в Росію. Він має зустрітись з Володимиром Путіним. Йтиметься про припинення вогню в Україні.
Про це пише Axios у п'ятницю, 11 квітня.
Зустріч Віткоффа з Путіним
Як зазначає видання, спецпосланець Трампа вже втретє зустрінеться з російським диктатором Путіним на тлі того, як Трамп наполягає на припиненні вогню в Україні. Розмова має відбутись вже сьогодні.
"Трамп розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, і він сказав, що його розлютили коментарі Путіна щодо України", — йдеться у повідомленні.
Джерело видання повідомляє, що якщо до кінця місяця не вдасться досягнути припинення вогню в Україні, президент США може ввести додаткові санкції проти Росії. Також держсекретар Марко Рубіо наголошував на тому, що досить скоро стане зрозуміло, чи серйозно РФ ставиться до миру в Україні.
Нагадаємо, раніше речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що наразі є лише один пункт на переговорах між США та Росією. Йдеться про припинення вогню в Україні.
Також ми писали про те, що американський лідер Дональд Трамп висловився щодо ситуації в Україні. За його словами, є прогрес у зусиллях зупинити війну.
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