Віткофф зустрінеться з Путіним — говоритимуть про Україну

Дипломатичний представник президента Трампа Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф їде в Росію. Він має зустрітись з Володимиром Путіним. Йтиметься про припинення вогню в Україні.

Про це пише Axios у п'ятницю, 11 квітня.

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Як зазначає видання, спецпосланець Трампа вже втретє зустрінеться з російським диктатором Путіним на тлі того, як Трамп наполягає на припиненні вогню в Україні. Розмова має відбутись вже сьогодні.

"Трамп розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні тижні, і він сказав, що його розлютили коментарі Путіна щодо України", — йдеться у повідомленні.

Джерело видання повідомляє, що якщо до кінця місяця не вдасться досягнути припинення вогню в Україні, президент США може ввести додаткові санкції проти Росії. Також держсекретар Марко Рубіо наголошував на тому, що досить скоро стане зрозуміло, чи серйозно РФ ставиться до миру в Україні.

Нагадаємо, раніше речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що наразі є лише один пункт на переговорах між США та Росією. Йдеться про припинення вогню в Україні.

Також ми писали про те, що американський лідер Дональд Трамп висловився щодо ситуації в Україні. За його словами, є прогрес у зусиллях зупинити війну.