Речниця Держдепу США заявила, що на переговорах з РФ є лише один пункт — припинення вогню

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що на перемовинах з Росією є лише один пункт — це припинення вогню. Жодної іншої динаміки не буде, поки з цим не розберуться.

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Reuters.

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Що відомо

Представниця Держдепартаменту заявила, що нинішня ситуація — це справжня м’ясорубка, і жоден результат неможливий, доки тривають стрілянина та вбивства.

"Це м'ясорубка. Нічого не можна обговорювати щодо результатів, доки стрілянина і вбивства не припиняться", — сказала Брюс.

Вона наголосила, що це не конфлікт, який може затягнутися ще на пів року чи рік. За її словами, президент чітко дав зрозуміти, що США підтримують дипломатичний шлях, але уважно спостерігають за тим, як триває процес.

Також Брюс згадала слова держсекретаря Марка Рубіо, який після зустрічі в НАТО зазначив, що вже протягом кількох тижнів стане ясно, чи Росія справді налаштована серйозно на припинення війни в Україні. За словами речниці Держдепартаменту, у Вашингтоні сприймають ці слова буквально й вважають, що РФ варто поставитися до цього з усією серйозністю.

"Секретар Рубіо чітко заявив на прес-конференції в НАТО, що ми дізнаємось фактично за кілька тижнів, чи Росія серйозна... І я думаю, що Росія, безумовно, повинна сприймати це серйозно, і ми це переживемо. Але це не триватиме 6 місяців або рік, або щось подібне. І президент також чітко дав зрозуміти, що ми хочемо дипломатії, але факт залишається фактом. Ми спостерігаємо і оцінюємо, як триває цей процес", — резюмувала речниця Держдепартаменту.

Нагадаємо, днями президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.

Також ми повідомляли, що в ефірі Вечір.LIVE, 10 квітня, народний депутат Вікторія Гриб заявила, что війна в Україні не закінчиться на Великдень 20 квітня, як на те розраховували багато людей.