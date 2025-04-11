Пресс-секретарь Госдепа США заявила, что на переговорах с РФ есть только один пункт — прекращение огня

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что на переговорах с Россией есть только один пункт — это прекращение огня. Никакой другой динамики не будет, пока с этим не разберутся.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на трансляцию Reuters.

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Представитель Госдепартамента заявила, что нынешняя ситуация — это настоящая мясорубка, и ни один результат невозможен, пока продолжаются стрельба и убийства.

"Это мясорубка. Ничего нельзя обсуждать относительно результатов, пока стрельба и убийства не прекратятся", — сказала Брюс.

Она подчеркнула, что это не конфликт, который может затянуться еще на полгода или год. По ее словам, президент четко дал понять, что США поддерживают дипломатический путь, но внимательно наблюдают за тем, как идет процесс.

Также Брюс вспомнила слова госсекретаря Марка Рубио, который после встречи в НАТО отметил, что уже в течение нескольких недель станет ясно, действительно ли Россия настроена серьезно на прекращение войны в Украине. По словам пресс-секретаря Госдепартамента, в Вашингтоне воспринимают эти слова буквально и считают, что РФ стоит отнестись к этому со всей серьезностью.

"Секретарь Рубио четко заявил на пресс-конференции в НАТО, что мы узнаем фактически через несколько недель, серьезна ли Россия... И я думаю, что Россия, безусловно, должна воспринимать это серьезно, и мы это переживем. Но это не продлится 6 месяцев или год, или что-то подобное. И президент также четко дал понять, что мы хотим дипломатии, но факт остается фактом. Мы наблюдаем и оцениваем, как продолжается этот процесс", — резюмировала пресс-секретарь Госдепартамента.

Напомним, на днях президент США снова высказался относительно ситуации в Украине. По словам Трампа, он видит прогресс в усилиях прекратить войну.

Также мы сообщали, что в эфире Вечір.LIVE, 10 апреля, народный депутат Виктория Гриб заявила, что война в Украине не закончится на Пасху 20 апреля, как на то рассчитывали многие люди.