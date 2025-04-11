Уиткофф встретится с Путиным — будут говорить об Украине

Дипломатический представитель президента Трампа Стив Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф едет в Россию. Он должен встретиться с Владимиром Путиным. Речь пойдет о прекращении огня в Украине.

Об этом пишет Axios в пятницу, 11 апреля.

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Встреча Уиткоффа с Путиным

Как отмечает издание, спецпосланник Трампа уже в третий раз встретится с российским диктатором Путиным на фоне того, как Трамп настаивает на прекращении огня в Украине. Разговор должен состояться уже сегодня.

"Трамп разочарован тем, что переговоры не достигли значительного прогресса за последние недели, и он сказал, что его разозлили комментарии Путина касательно Украины", — говорится в сообщении.

Источник издания сообщает, что если до конца месяца не удастся достичь прекращения огня в Украине, президент США может ввести дополнительные санкции против России. Также госсекретарь Марко Рубио отмечал, что довольно скоро станет понятно, серьезно ли РФ относится к миру в Украине.

Напомним, ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что сейчас есть только один пункт на переговорах между США и Россией. Речь идет о прекращении огня в Украине.

Также мы писали о том, что американский лидер Дональд Трамп высказался о ситуации в Украине. По его словам, есть прогресс в усилиях остановить войну.