Спецтрибунал не буде судити Путіна заочно — в чому причина

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Західні країни працюють над створенням спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності за злочину агресії проти України. Він буде розміщений в Гаазі у Нідерландах. Однак судити Володимира Путіна заочно не будуть, поки він буде залишатись при владі у РФ.

Про це пише Euronews у п'ятницю, 11 квітня.

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Як зазначили двоє європейських чиновників, які знайомі з процесом, поки Путін буде залишатись на посаді президента Росії, його не будуть судити. Це також пошириться на російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Видання повідомляє, що судове переслідування цих високопосадовців буде дозволено лише за умови їхньої фізичної присутності, але це дуже малоймовірно.

"Як варіант, заочний суд може бути проведений після відставки Путіна", — йдеться у повідомленні.

Один з чиновників ЄС зазначив, що такі обмеження на заочний суд розглядаються як "компроміс" між країнами. Він додав, що наразі фактично немає шансів на внесення змін до положення.

"Понад 38 держав висловили політичну підтримку створенню трибуналу, а також Європейський Союз", — сказав Euronews речник Ради Європи.

Коли запрацює спецтрибунал

Технічна робота над створенням спецтрибуналу завершилась у березні. Деталі обговорили під час зустрічі у Страсбурзі. На ній підготували три окремі проекти документів: двосторонню угоду між Україною та Радою Європи, статут спеціального трибуналу та угоду, яка детально описує управління спеціальним трибуналом.

Попередньо, підписати документи мають 9 травня у Києві 9 травня. Однак зазначається, що терміни можуть змінитись.

Після того, як Київ підпише угоду, текст винесуть на голосування в Парламентській асамблеї Ради Європи. Для ратифікації угоди знадобиться більшість у дві третини голосів. Очікується, що рішення майже гарантовано приймуть завдяки широкій підтримці ініціативи серед держав-членів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Білому домі заявили про розчарування Дональда Трампа лідерами України та Росії. Також у США наголосили, що хочуть припинення війни.

Також ми повідомляли про те, що лідери Балканських країн та Великої Британії висловили побоювання щодо подальших дій Путіна. Зазначається, що він може використати розломи для подальшої дестабілізації ситуації.