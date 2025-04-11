Спецтрибунал не будет судить Путина заочно — в чем причина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Западные страны работают над созданием специального трибунала для привлечения к ответственности за преступления агрессии против Украины. Он будет размещен в Гааге в Нидерландах. Однако судить Владимира Путина заочно не будут, пока он будет оставаться у власти в РФ.

Об этом пишет Euronews в пятницу, 11 апреля.

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Как отметили двое европейских чиновников, которые знакомы с процессом, пока Путин будет оставаться на посту президента России, его не будут судить. Это также распространится на российского премьер-министра Михаила Мишустина и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Издание сообщает, что судебное преследование этих чиновников будет разрешено только при условии их физического присутствия, но это очень маловероятно.

"Как вариант, заочный суд может быть проведен после отставки Путина", — говорится в сообщении.

Один из чиновников ЕС отметил, что такие ограничения на заочный суд рассматриваются как "компромисс" между странами. Он добавил, что сейчас фактически нет шансов на внесение изменений в положение.

"Более 38 государств выразили политическую поддержку созданию трибунала, а также Европейский Союз", — сказал Euronews представитель Совета Европы.

Когда заработает спецтрибунал

Техническая работа над созданием спецтрибунала завершилась в марте. Детали обсудили во время встречи в Страсбурге. На ней подготовили три отдельных проекта документов: двустороннее соглашение между Украиной и Советом Европы, устав специального трибунала и соглашение, которое подробно описывает управление специальным трибуналом.

Предварительно, подписать документы должны 9 мая в Киеве 9 мая. Однако отмечается, что сроки могут измениться.

После того, как Киев подпишет соглашение, текст вынесут на голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы. Для ратификации соглашения понадобится большинство в две трети голосов. Ожидается, что решение почти гарантированно примут благодаря широкой поддержке инициативы среди государств-членов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Белом доме заявили о разочаровании Дональда Трампа лидерами Украины и России. Также в США подчеркнули, что хотят прекращения войны.

Также мы сообщали о том, что лидеры Балканских стран и Великобритании выразили опасения относительно дальнейших действий Путина. Отмечается, что он может использовать разломы для дальнейшей дестабилизации ситуации.