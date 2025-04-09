Росія може вторгнутися на Балкани — прогноз Politico

Володимир Путін. Фото: Reuters

На Західних Балканах, зокрема в Белграді, Косово та Сараєво, знову звучать тривожні сигнали. Поки увага Європи була зосереджена на війні в Україні, ситуація в цьому регіоні поступово загострюється. Лідери як Балканських країн, так і Великої Британії висловлюють побоювання, що президент Росії Володимир Путін може використати ці розломи для подальшої дестабілізації.

Про це пише Рolitico.

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Великобританія, стурбована можливістю російського втручання, наполягає на інтеграції всіх шести держав Західних Балкан до Європейського Союзу. Це має зменшити вплив Кремля та стабілізувати ситуацію в регіоні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, під час візиту до регіону, наголосив: "У цей час, коли війна в Європі та російське втручання тривають, не можна відводити погляд від Західних Балкан. Це регіон з величезними проблемами, які ще треба вирішити".

Путін, за словами Леммі, прагне тримати регіон у постійній нестабільності, використовуючи етнічні та релігійні розбіжності для посилення свого впливу. Таким чином, питання приєднання до ЄС для цих країн набуває не лише економічного, а й геополітичного значення. Проблеми, з якими стикаються країни Західних Балкан, такі як політична криза в Боснії та Герцеговині через сепаратистську політику Мілорада Додіка або взаємні звинувачення між Сербією та Косово, роблять цей процес ще складнішим.

Експерти вважають, що Кремль може спробувати використати ці суперечності для власних стратегічних цілей, посилюючи дестабілізацію в регіоні, що також створює загрозу для безпеки ЄС. Один з британських чиновників зазначив, що якщо країни Балкан не активізують свої зусилля для вступу до ЄС, то вони ризикують залишитися в сфері впливу Росії, що лише поглибить їхню ізоляцію.

Сербія, попри політичні відступи та тісні зв'язки з Росією, все ще прагне вступити до ЄС. Однак процес цього вступу ускладнюється авторитарними тенденціями уряду під керівництвом президента Олександра Вучича та високим рівнем корупції. Протести, що охопили Белград після трагедії в Новому Саді, де загинули 16 осіб через обвал навісу на відремонтованому залізничному вокзалі, стали виразом невдоволення урядом. Студенти та активісти виступають проти корупційних угод і забудови, пов'язаної з родиною Дональда Трампа.

Нагадаємо, що нещодавно у сербській столиці Белграді відбувалися масові акції проти чинного уряду президента Александра Вучича.

Раніше прем'єр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку на тлі масових протестів.