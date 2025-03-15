Масові протести в Белграді проти уряду Вучича 15 березня — що відомо

У Сербії відбуваються масштабні протести проти влади Вучича
У сербській столиці Белграді відбуваються масові акції. Люди виступають проти чинного уряду президента Александра Вучича.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" у суботу, 15 березня.
Протести в Белграді
Демонстранти вийшли на вулиці з прапорами та плакатами. Відомо, що учасниками акцій загалом є понад пів мільйона людей.
Силові структури відповідають жорсткими затриманнями. Один з учасників протесту був обвинувачений у спробі підірвати резиденцію президента, хоча вибухівки в нього не виявили.
У місті майже не функціонує громадський транспорт, урядові будівлі охороняє поліція, а на дахах видно снайперів.
Через хаос автомобіль в’їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого троє людей отримали травми, а водія затримали.
За день до протесту спікер парламенту оголосив, що будівля парламенту буде закрита до 17 березня з міркувань безпеки.
Нагадаємо, 4 березня в парламенті Сербії відбулася бійка між депутатами, під час якої було використано піротехніку, зокрема димові шашки.
Раніше прем'єр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку на тлі масових протестів.
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