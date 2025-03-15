Масові протести в Белграді проти уряду Вучича 15 березня — що відомо

Протести у Сербії 15 березня. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

У сербській столиці Белграді відбуваються масові акції. Люди виступають проти чинного уряду президента Александра Вучича.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" у суботу, 15 березня.

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Демонстранти вийшли на вулиці з прапорами та плакатами. Відомо, що учасниками акцій загалом є понад пів мільйона людей.

Протести у Сербії 15 березня. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Силові структури відповідають жорсткими затриманнями. Один з учасників протесту був обвинувачений у спробі підірвати резиденцію президента, хоча вибухівки в нього не виявили.

У місті майже не функціонує громадський транспорт, урядові будівлі охороняє поліція, а на дахах видно снайперів.

Протести у Сербії 15 березня. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Через хаос автомобіль в’їхав у натовп протестувальників, внаслідок чого троє людей отримали травми, а водія затримали.

За день до протесту спікер парламенту оголосив, що будівля парламенту буде закрита до 17 березня з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 4 березня в парламенті Сербії відбулася бійка між депутатами, під час якої було використано піротехніку, зокрема димові шашки.

Раніше прем'єр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку на тлі масових протестів.