Массовые протесты в Белграде против правительства Вучича 15 марта — что известно

В Сербии проходят масштабные протесты против власти Вучича
В сербской столице Белграде проходят массовые акции. Люди выступают против действующего правительства президента Александра Вучича.
Об этом сообщает "Радио Свобода" в субботу, 15 марта.
Протесты в Белграде
Демонстранты вышли на улицы с флагами и плакатами. Известно, что участниками акций в целом являются более полумиллиона человек.
Силовые структуры отвечают жесткими задержаниями. Один из протестующих был обвинен в попытке подорвать резиденцию президента, хотя взрывчатки у него не обнаружили.
В городе почти не функционирует общественный транспорт, правительственные здания охраняет полиция, а на крышах видны снайперы.
Из-за хаоса автомобиль въехал в толпу протестующих, в результате чего три человека получили травмы, а водителя задержали.
За день до протеста спикер парламента объявил, что здание парламента будет закрыто до 17 марта из соображений безопасности.
Напомним, 4 марта в парламенте Сербии произошла драка между депутатами, во время которой была использована пиротехника, в частности дымовые шашки.
Ранее премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов.
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