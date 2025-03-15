Массовые протесты в Белграде против правительства Вучича 15 марта — что известно

Протесты в Сербии 15 марта. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

В сербской столице Белграде проходят массовые акции. Люди выступают против действующего правительства президента Александра Вучича.

Об этом сообщает "Радио Свобода" в субботу, 15 марта.

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Демонстранты вышли на улицы с флагами и плакатами. Известно, что участниками акций в целом являются более полумиллиона человек.

Протесты в Сербии 15 марта. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Силовые структуры отвечают жесткими задержаниями. Один из протестующих был обвинен в попытке подорвать резиденцию президента, хотя взрывчатки у него не обнаружили.

В городе почти не функционирует общественный транспорт, правительственные здания охраняет полиция, а на крышах видны снайперы.

Протесты в Сербии 15 марта. Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Из-за хаоса автомобиль въехал в толпу протестующих, в результате чего три человека получили травмы, а водителя задержали.

За день до протеста спикер парламента объявил, что здание парламента будет закрыто до 17 марта из соображений безопасности.

Напомним, 4 марта в парламенте Сербии произошла драка между депутатами, во время которой была использована пиротехника, в частности дымовые шашки.

Ранее премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов.