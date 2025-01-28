Протести у Сербії — прем'єр-міністр подав у відставку

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич. Фото: REUTERS/Amir Hamzagic

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку на тлі масових протестів. Він став першим високопосадовцем, який втратив посаду після антиурядових демонстрацій в країні.

Про це повідомляє Reuters.

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Агентство зазначає, що Мілош Вучевич став першим високопосадовцем, який втратив посаду після поширення масових мітингів по всій країні.

"Я пішов на цей крок, щоб зменшити напруженість. Мер Нового Саду також подасть у відставку. Цим ми задовольнили всі вимоги найрадикальніших протестувальників", — сказав він під час пресконференції у вівторок, 28 січня.

Як відомо, Вучевич очолює правлячу правоцентристську Прогресивну партію Сербії з 2023 року.

До слова, антиурядові демонстрації спалахнули після того, як у листопаді 2024 року на залізничній станції в Новому Саді обвалився дах, внаслідок чого загинули 15 людей. Протестувальники звинувачують у катастрофі корупцію в уряді популістського президента Александра Вучича.

Протести у світі

Нагадаємо, у новорічну ніч у Сербії студенти вийшли на протест. Вони вимагали оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді.

Крім того, на мітинги збираються люди і в Словаччині. Так, 23 січня у різних містах країни розпочалася акція протесту проти уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

А 6 січня опозиція в Грузії влаштувала Різдвяну ходу. Це чергова акція протесту прихильників європейської інтеграції країни.