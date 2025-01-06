У Різдвяну ніч в Грузії протестувальники влаштували чергові акції непокори

Протести в Грузії. Фото: Reuters

Напередодні свята Різдва, яке грузини відзначають 7 січня, біля будівлі парламенту в Тбілісі відбулася чергова акція протесту прихильників європейської інтеграції Грузії. Їхні вимоги досі залишаються незмінними, і вони влаштували Різдвяну ходу.

Подробиці акції наводить Interpressnews.

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Що відомо на цей момент

Day 40 of #GeorgiaProtests: protesters gather on Tbilisi's Rustaveli Avenue to mark Orthodox Christmas (January 7) together. People marched to Kashveti Church - opposite the parliament building - from 5 different locations.

🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/RMSs26E71n — Civil.ge (@CivilGe) January 6, 2025

Протестувальники вимагають звільнення осіб, затриманих під час попередніх акцій протесту, та проведення повторних парламентських виборів. До учасників акції на проспекті Руставелі, який тимчасово перекритий, приєдналися декілька різдвяних процесій з церков столиці.

А ще відомо, що 15 січня в Грузії заплановано загальнонаціональний страйк, метою якого є вимога проведення нових парламентських виборів.

Нагадаємо, раніше Саломе Зурабішвілі оголосила, що добровільно залишить свій пост і покине президентський палац. Після цього вона вийшла до людей, які зібралися на вулиці, аби її підтримати.

У Грузії було обрано нового президента. Ним став Михеїл Кавелашвілі, колишній футболіст.