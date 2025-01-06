У Різдвяну ніч в Грузії протестувальники влаштували чергові акції непокори

Опозиція в Грузії влаштувала Різдвяну ходу — що відомо
Напередодні свята Різдва, яке грузини відзначають 7 січня, біля будівлі парламенту в Тбілісі відбулася чергова акція протесту прихильників європейської інтеграції Грузії. Їхні вимоги досі залишаються незмінними, і вони влаштували Різдвяну ходу.
Подробиці акції наводить Interpressnews.
Що відомо на цей момент
Day 40 of #GeorgiaProtests: protesters gather on Tbilisi's Rustaveli Avenue to mark Orthodox Christmas (January 7) together. People marched to Kashveti Church - opposite the parliament building - from 5 different locations.— Civil.ge (@CivilGe) January 6, 2025
🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/RMSs26E71n
Протестувальники вимагають звільнення осіб, затриманих під час попередніх акцій протесту, та проведення повторних парламентських виборів. До учасників акції на проспекті Руставелі, який тимчасово перекритий, приєдналися декілька різдвяних процесій з церков столиці.
А ще відомо, що 15 січня в Грузії заплановано загальнонаціональний страйк, метою якого є вимога проведення нових парламентських виборів.
Нагадаємо, раніше Саломе Зурабішвілі оголосила, що добровільно залишить свій пост і покине президентський палац. Після цього вона вийшла до людей, які зібралися на вулиці, аби її підтримати.
У Грузії було обрано нового президента. Ним став Михеїл Кавелашвілі, колишній футболіст.
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