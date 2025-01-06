В Рождественскую ночь в Грузии протестующие устроили очередные акции неповиновения

Протесты в Грузии. Фото: Reuters

Накануне праздника Рождества, который грузины отмечают 7 января, у здания парламента в Тбилиси состоялась очередная акция протеста сторонников европейской интеграции Грузии. Их требования до сих пор остаются неизменными, и они устроили Рождественское шествие.

Подробности акции приводит Interpressnews.

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Что известно на данный момент

День 40 #GeorgiaProtests: протестующие собрались на проспекте Руставели в Тбилиси'е, чтобы вместе отметить православное Рождество (7 января). Люди прошли к церкви Кашвети - напротив здания парламента - из 5 разных мест.

🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/RMSs26E71n — Civil.ge (@CivilGe) 6 января 2025

Протестующие требуют освобождения лиц, задержанных во время предыдущих акций протеста, и проведения повторных парламентских выборов.

К участникам акции на проспекте Руставели, который временно перекрыт, присоединились несколько рождественских процессий из церквей столицы.

А еще известно, что 15 января в Грузии запланирована общенациональная забастовка, целью которой является требование проведения новых парламентских выборов.

Напомним, ранее Саломе Зурабишвили объявила, что добровольно покинет свой пост и покинет президентский дворец. После этого она вышла к людям, которые собрались на улице, чтобы ее поддержать.

В Грузии был избран новый президент. Им стал Михеил Кавелашвили, бывший футболист.