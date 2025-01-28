Протесты в Сербии — премьер-министр подал в отставку

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич. Фото: REUTERS/Amir Hamzagic

Прем'ер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов. Он стал первым высокопоставленным чиновником, который потерял должность после антиправительственных демонстраций в стране.

Об этом сообщает Reuters.

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Агентство отмечает, что Милош Вучевич стал первым высокопоставленным чиновником, который потерял должность после распространения массовых митингов по всей стране.

"Я пошел на этот шаг, чтобы уменьшить напряженность. Мэр Нового Сада также подаст в отставку. Этим мы удовлетворили все требования самых радикальных протестующих", — сказал он во время пресс-конференции во вторник, 28 января.

Как известно, Вучевич возглавляет правящую правоцентристскую Прогрессивную партию Сербии с 2023 года.

К слову, антиправительственные демонстрации вспыхнули после того, как в ноябре 2024 года на железнодорожной станции в Новом Саде обвалилась крыша, в результате чего погибли 15 человек. Протестующие обвиняют в катастрофе коррупцию в правительстве популистского президента Александра Вучича.

Протесты в мире

Напомним, в новогоднюю ночь в Сербии студенты вышли на протест. Они требовали обнародования полной документации о трагедии в Новом Саде.

Кроме того, на митинги собираются люди и в Словакии. Так, 23 января в разных городах страны началась акция протеста против правительства премьер-министра Роберта Фицо.

А 6 января оппозиция в Грузии устроила Рождественское шествие. Это очередная акция протеста сторонников европейской интеграции страны.