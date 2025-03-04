У Сербії в парламенті між депутатами сталася бійка

Сутичка між депутатами в парламенті Сербії. Фото: скриншот з відео/Reuters

Сьогодні, 4 березня, в Сербії у парламенті сталася бійка між депутатами із використанням піротехніки, зокрема димових шашок. Внаслідок сутички у парламенті Сербії постраждало щонайменше троє людей.

Про це повідомило видання Reuters у вівторок, 4 березня.

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Зазначається, що сутичка розпочалася приблизно через годину після початку засідання. Депутати мали проголосувати за закон про збільшення фінансування вищої освіти.

Однак опозиція заявила, що правляча більшість планує одночасно схвалити десятки інших рішень, що є незаконним, оскільки спершу необхідно підтвердити відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича та його уряду. Той 28 січня оголосив про звільнення на тлі масових протестів, що викликані обвалом даху залізничного вокзалу чотири місяці тому, внаслідок якого загинуло 15 людей, переважно студентів.

Опозиційні депутати намагалися прорватися до трибуни, свистіли й підняли плакати з написом "Сербія повстала, щоб режим упав!" та зображенням закривавленої долоні. Потім вони почали битися з опонентами, запалили у залі парламенту димові шашки, кидали яйця та пляшки з водою.

Водночас сотні прихильників опозиції зібралися на мітинг під стінами парламенту.

Згодом стало відомо про щонайменше трьох постраждалих внаслідок бійки в парламенті Сербії. Крім того, один із депутатів переніс інсульт і перебуває у важкому стані.

Спікерка парламенту Ана Брнабіч від Сербської прогресивної партії назвала опозицію "терористичною бандою".

Нагадаємо, що наприкінці січня цього року прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку на тлі масових протестів.

Напередодні у новорічну ніч у Сербії студенти вийшли на протест. Вони вимагали оприлюднення повної документації про трагедію в Новому Саді.