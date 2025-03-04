В Сербии в парламенте между депутатами произошла драка

Стычка между депутатами в парламенте Сербии. Фото: скриншот из видео/Reuters

Сегодня, 4 марта, в Сербии в парламенте произошла драка между депутатами с использованием пиротехники, в частности дымовых шашек. В результате столкновения в парламенте Сербии пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщило издание Reuters во вторник, 4 марта.

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Отмечается, что столкновение началось примерно через час после начала заседания. Депутаты должны были проголосовать за закон об увеличении финансирования высшего образования.

Однако оппозиция заявила, что правящее большинство планирует одновременно принять десятки других решений, что является незаконным, поскольку сначала необходимо подтвердить отставку премьер-министра Милоша Вучевича и его правительства. Тот 28 января объявил об увольнении на фоне массовых протестов, вызванных обвалом крыши железнодорожного вокзала четыре месяца назад, в результате которого погибло 15 человек, преимущественно студентов.

Оппозиционные депутаты пытались прорваться к трибуне, свистели и подняли плакаты с надписью "Сербия восстала, чтобы режим пал!" и изображением окровавленной ладони. Затем они начали драться с оппонентами, зажгли в зале парламента дымовые шашки, бросали яйца и бутылки с водой.

В то же время сотни сторонников оппозиции собрались на митинг под стенами парламента.

Впоследствии стало известно о по меньшей мере трех пострадавших в результате драки в парламенте Сербии. Кроме того, один из депутатов перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии.

Спикер парламента Ана Брнабич от Сербской прогрессивной партии назвала оппозицию "террористической бандой".

Напомним, что в конце января этого года премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов.

Накануне в новогоднюю ночь в Сербии студенты вышли на протест. Они требовали обнародования полной документации о трагедии в Новом Саде.