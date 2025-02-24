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У Відні біля парламенту пролунав гімн України — відео

24 лютого 2025 23:54
Євгенія Брюховецька - редактор
У Відні біля парламенту виконали гімн України
Люди біля парламенту. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У столиці Австрії Відні у понеділок, 24 лютого, біля парламенту пролунав український гімн. Його виконували посли різних країн, зокрема й України Василь Химинець.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україні біля парламенту у Відні лунав український гімн. Біля будівлі зібралася велика кількість людей, аби нагадати про те, що війна триває.

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Дівчина з плакатом біля парламенту. Фото: Новини.LIVE

Його виконав український дипломат Василь Химинець, а також посли різних країн. До акції доєдналися люди, які зібралися на площі біля парламенту. Вони також подякували ЄС за новий транш Україні та іншу надану допомогу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з представниками ЄС у Києві та обговорив оозвиток оборонної промисловості України й інвестиції.

Також ЄС оголосив про виділення допомоги Україні на суму 3,5 мільярда євро. Це відбулося в межах візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва.

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