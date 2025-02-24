В Вене возле парламента исполнили гимн Украины

Люди возле парламента. Фото: Новини.LIVE

В столице Австрии Вене в понедельник, 24 февраля, возле парламента прозвучал украинский гимн. Его исполняли послы разных стран, в том числе и Украины Василий Химинец.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину возле парламента в Вене звучал украинский гимн. Возле здания собралось большое количество людей, чтобы напомнить о том, что война продолжается.

Люди возле парламента. Фото: Новини.LIVE

Люди собрались возле парламента. Фото: Новини.LIVE

Девушка с плакатом возле парламента. Фото: Новини.LIVE

Его исполнил украинский дипломат Василий Химинец, а также послы разных стран. К акции присоединились люди, которые собрались на площади возле парламента. Они также поблагодарили ЕС за новый транш Украине и другую оказанную помощь.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с представителями ЕС в Киеве и обсудил развитие оборонной промышленности Украины и инвестиции.

Также ЕС объявил о выделении помощи Украине на сумму 3,5 миллиарда евро. Это произошло в рамках визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев.