Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн та Коштою у Києві

Зустріч Володимира Зеленського з представниками ЄС. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 лютого, зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також відбулася зустріч з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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За словами Зеленського, разом з представниками ЄС вони обговорили розвиток оборонної промисловості України, зокрема, інвестиції у збільшення далекобійності.

"Маємо спільне розуміння, що досягнення справедливого й тривалого миру для України та гарантії безпеки потребують від Європи єдності", — зазначив він.

Президент зауважив, що ми спільно маємо залишатися готовими відстоювати Україну силою, оскільки Росія не хоче справедливого завершення цієї війни.

Також Зеленський подякував за ухвалення 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Вони спрямовані на логістику, банки, ВПК, пропаганду та передбачають заборону зберігання російських нафтопродуктів.

"Окремо обговорили прогрес у процесі переговорів про вступ України до ЄС. Сподіваюся на якнайшвидше відкриття першого кластера "Основи", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Також з офіційними візитами приїхали лідери Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції та прем'єр-міністри Естонії, Іспанії й Канади.