Зеленский встретился с фон дер Ляйен и Коштой в Киеве

Зеленский встретился с лидерами ЕС в Киеве — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 24 февраля, встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также состоялась встреча с президентом Европейского совета Антониу Коштой.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Встреча с лидерами ЕС
По словам Зеленского, вместе с представителями ЕС они обсудили развитие оборонной промышленности Украины, в частности, инвестиции в увеличение дальнобойности.
"Есть общее понимание, что достижение справедливого и длительного мира для Украины и гарантии безопасности требуют от Европы единства", — отметил он.
Президент отметил, что мы совместно должны оставаться готовыми отстаивать Украину силой, поскольку Россия не хочет справедливого завершения этой войны.
Также Зеленский поблагодарил за принятие 16-го пакета санкций ЕС против России. Они направлены на логистику, банки, ВПК, пропаганду и предусматривают запрет хранения российских нефтепродуктов.
"Отдельно обсудили прогресс в процессе переговоров о вступлении Украины в ЕС. Надеюсь на скорейшее открытие первого кластера "Основы", — добавил он.
Напомним, сегодня в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта.
Также с официальными визитами приехали лидеры Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции и премьер-министры Эстонии, Испании и Канады.
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