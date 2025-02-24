Допомога Україні — ЄС оголосив про новий пакет на 3,5 млрд євро

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 24 лютого оголосила про виділення допомоги Україні на суму 3,5 млрд євро. Крім того, вона пообіцяла представити комплексний план щодо збільшення європейського виробництва озброєнь, де Україна також отримає вигоду.

Про це вона сказала у заяві на Міжнародному саміті підтримки України в Києві, повідомляє "Європейська правда".

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Під час свого візиту до Києва фон дер Ляєн заявила, що "Європа тут, аби зміцнити Україну в критичний момент". Вона сказала, що може оголосити новий платіж у розмірі 3,5 мільярда євро для України і він надійде вже в березні.

"На кону не лише доля України, а доля Європи, тому першочерговим завданням європейців залишається посилення опору України", — наголосив глава Єврокомісії.

Також вона наголосила, що станом на сьогодні ЄС і держави-члени надали Україні допомогу на 134 млрд євро. За її словами, "це більше, ніж будь-хто інший".

Крім того, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла представити комплексний план щодо збільшення європейського виробництва озброєнь, де Україна також отримає вигоду. Водночас ЄС підготував амбітний пакет з енергетичної безпеки, мета якого — забезпечити стійку, безпечну та конкурентоспроможну енергетичну систему для України.

Нагадаємо, 23 лютого, під час своєї пресконференції президент Володимир Зеленський розповів, що за три роки війни США надали Україні 100 мільярдів доларів допомоги.

Водночас він зазначив, що Америка не призупинила допомогу Україні, але нових пакетів підтримки не оголошувала.